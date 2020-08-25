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Соревнования на речной глади: под Владимиром прошел парад конкурса АрМИ-2020 «Открытая вода»

Виктория Ивашечкина
19:45 25.08.2020
В состязаниях выступают самые большие по численности команды во всех армейских играх.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, ТРК ВС РФ "Звезда"

Во Владимирской области в акватории Оки состоялся парад открытия конкурса Понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» в рамках АрМИ-2020.

Все действия участников состязаний напоминают настоящий парад. Только вместо площади речная гладь, и командующий парадом и принимающий передвигаются не на кабриолетах, а на катерах.

В этом конкурсе выступают самые большие по численности команды во всех армейских играх. В каждой сборной более 60 человек. Их задача безопасно переправить на паромах через реку личный состав и бронетехнику.

Над водой во время парада открытия пустили дымовую завесу. Спустя несколько секунд все заволокло, как будто кипит вода.

Каждый день военные инженеры укрощают строптивый нрав Оки постоянными тренировками. Участники состязаний несколько раз в день переправляются с одного берега на другой. Команда России, по словам самих участников, настроена только на победу.

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