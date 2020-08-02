Военнослужащие возложили цветы к монументу ВДВ на Суворовской площади в Москве

Сегодня исполняется 90 лет Воздушно-десантным войскам. ВДВ по праву считаются элитой. Чтобы попасть в этот род войск, кандидаты должны соответствовать очень высоким критериям, ведь бойцы выполняют весьма широкий спектр задач. На счету десантников сотни самых опасных и тяжелых военных операций и всегда - в разведку и в бой - они идут первыми.

В воскресенье, 2 августа по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ. Например, на Суворовской площади в Москве десантники возложили цветы к монументу бойцам Воздушно-десантных войск. В мероприятии приняло участие командование ВДВ, солдаты, офицеры и ветераны «крылатой пехоты»,в том числе участники ВОВ, а также обычные граждане.

«Нас прежде всего морально готовили. Не жалеть ни крови, ни жизни», - вспомнил свою военную службу ветеран ВДВ, участник Великой Отечественной войны Павел Клетнев, который пришел в воскресенье на Суворовскую площадь.

День ВДВ в России празднуется второго августа. Именно в этот день в 1930 году на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые в тыл условного противника на парашютах были десантированы 12 человек. Бойцы ВДВ неоднократно героически проявляли себя в различных вооруженных конфликтах, успешно решая самые сложные боевые задачи. В 2020 году легендарным войскам исполняется 90 лет.

Утром 2 августа бойцов и ветеранов ВДВ с их профессиональным праздником поздравили министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин.