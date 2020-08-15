Конкурс АрМИ-2020 «Полярная звезда»

Соревнование подразделений специального назначение «Полярная звезда», проходящее в рамках АрМИ-2020, пройдет в Белоруссии.

Конкурс пройдет в шесть этапов:

1. Проверка готовности личного состава групп СпН к выполнению учебно-боевых задач:

В ходе этапа выполняются индивидуальные и групповые упражнения (нормативы). В ходе проверки индивидуальной подготовки, проверяются практически выполнение военнослужащими нормативов и упражнений стрельб, согласно их воинских специальностей. В ходе выполнения групповых упражнений, проверяется слаженность группы при выполнении учебно-боевых задач при десантировании на управляемых парашютных системах типа «Крыло» на точность, штурме здания, ведение рукопашной схватки без оружия.

2. Вывод группы СпН парашютным способом, выход в район выполнения задач:

Группы СпН осуществляет десантирование парашютным способом, после приземления члены группы СпН забирают груз и выдвигаются на пункт сбора. По прибытии на пункт сбора (первую контрольную точку) разведчикирадисты проводят первый обязательный сеанс связи, передают боевой сигнал о результатах десантировании. В дальнейшем группа СпН выдвигается в район выполнения задач по пересеченной местности по маршруту протяженностью до 30 км. На второй контрольной точке группа СпН преодолевает зараженный участок местности. На третьей – оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему. На четвертой – переправляется на подручных средствах через водную преграду. На пятой контрольной, точке (финиш) проводится сеанс связи с передачей боевого сигнала о выходе в район разведки.

3. Движение по азимуту, преодоление заминированного участка местности:

В начале этапа в исходном пункте командиру группы СпН вручается схема(таблица) данных для движения по азимутам, на которой указаны исходный и конечный пункты (рубежи), 3 – 5 промежуточных ориентира, магнитные азимуты и расстояния между ними в метрах, протяженность маршрута до 5 км. На одном из звеньев маршрута необходимо по описанию отыскать тайник, изъять его содержимое, выйти в конечную точку, провести обязательный сеанс связи.

Для преодоления заминированного участка местности, командир группы СпН ставит задачу на проделывание в нем прохода, организует взаимодействие в группе. После занятия группой исходного рубежа, командир группы докладывает арбитру о готовности к выполнению задачи. По команде арбитра, группа СпН начинает выдвижение, с применением щупов проделывает проход в минных заграждениях и в боевом порядке преодолевает инженерные заграждения по обозначенному проходу с использованием подручных средств.

4. Стрельба в составе группы СпН ночью, упражнение «Объект»:

Порядок проведения четвертого этапа конкурса: группа СпН имеет задачу в составе подгрупп нападения, уничтожения, минирования, обеспечения скрытно выдвинуться в расположение лагеря противника. Огнем из снайперских винтовок уничтожить охранение лагеря, огнем из стрелкового оружия нанести максимальное огневое поражение противнику, проникнуть на территорию лагеря через заграждение из колючей проволоки, провести досмотр, заминировать объект, отойти на пункт сбора, осуществить подрыв объекта.

5. Стрельба в составе группы СпН, упражнение «Налет»:

Порядок проведения пятого этапа конкурса: по команде арбитра на этапе, командир группы СпН ставит задачи подчиненным и скрытно выводит группу СпН на указанный рубеж для проведения налета на базовый лагерь противника. В ходе выполнения упражнения предусматривается поражение мишеней из стрелкового оружия и гранатомета на различных дистанциях с разнесенных огневых рубежей из различных положений. При отходе на указанный арбитром рубеж, минер группы СпН производит подрыв противопехотной осколочной мины направленного поражения (типа МОН-50).

6. Отход после выполнения задачи, эвакуация группы СпН:

Порядок проведения этапа: группа СпН после выполнения задачи, выдвигается на захваченном у противника автомобиле, подрывается (условно) на мине, уничтожает внезапно появившегося противника. В дальнейшем осуществляет отрыв к месту эвакуации, совершая марш-бросок на 5 (10) км с преодолением полосы препятствий на финише. Прибыв к месту эвакуации, занимает круговую оборону и обозначает площадку для вертолета установленным сигналом (дымами, огнями), цепляется за эвакуационную систему, сброшенную с вертолета и возвращается в расположение своих войск.

В составе команд 20 человек: два тренера, двое судей, переводчик, медицинский работник, представитель СМИ, а также группа СпН из 12 человек (основные – 10 чел., запасные – 2 чел.).

Состав группы СпН:

- командир группы;

- заместитель командира группы;

- разведчик-радист – 2 чел.;

- разведчик санинструктор;

- разведчик-минер;

- разведчик-снайпер – 2 чел.;

- разведчик-пулеметчик;

- разведчик-гранатометчик.