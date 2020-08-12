Шойгу: на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей

В следующем году Министерство обороны России заключит долгосрочный контракт на строительство шести корветов до 2028 года. Об этом во время посещения предприятий в Комсомольске-на-Амуре заявил Сергей Шойгу.

«Таким образом, до 2028 года на реализацию государственного оборонного заказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 миллиардов рублей. Сумма огромная», - отметил глава Минобороны.

Шойгу выразил надежду, что судостроители сделают все необходимое для выполнения контракта, а руководство края поддержит предприятия, особенно в части подготовки кадров.

В Комсомольск-на-Амуре Сергей Шойгу прибыл для проверки судостроительного и авиастроительного заводов. Большое внимание генерал армии уделил агрегатно-сборочному производству, где уже в течение нескольких лет действует поточная линия по строительству самолета Су-35С.

Как рассказал гендиректор Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода Илья Тарасенко, по действующему контракту предприятие должно построить до 2028 года 76 самолетов Су-57.