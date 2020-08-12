Поддержка с земли: кто обслуживает самолеты ВКС РФ в Сирии

Сегодня, 12 августа, российские Военно-воздушные силы отмечают 108 лет. Однако, успехи в воздухе были бы невозможны без полной боевой готовности на земле.

«Заслон» - это группа летчиков и техников, в задачи которых входит контроль воздушного пространства в небе над Сирией. Когда кто-то приближается к авиабазе Хмеймим, они поднимают боевые машины в воздух. Если свои - провожают вплоть до захода на посадку, чужим дают понять, что курс лучше изменить.

Многоцелевые истребители Су 35 готовы к вылету в любую минуту, благодаря специалистам технической службы. Техники контролируют и обслуживают боевые машины вплоть до начала взлета.

Пока в САР боевых вылетов нет. В 2015 году истребители и фронтовые бомбардировщики буквально разрывали ревом двигателей небо над Хмеймимом. Однако эти нагрузки техника выдержала.

Есть на авиабазе и место, где летчики и специалисты технической службы могут отдохнуть. Для военных предусмотрена комната психологической разгрузки, а также есть массажные кресла и очки виртуальной реальности.

Сегодня их день. В парадном строю идут те, кто не на дежурстве. Отличившихся награждают. Победа над терроризмом в Сирии - это их заслуга. В 2015 году правительственная армия фактически была прижата к Средиземному морю, 80% страны контролировали бандиты. С началом российской операции ход войны изменился. При поддержке нашей авиации сирийские войска смогли отбить обратно все крупные города и вернули контроль над Сирией.