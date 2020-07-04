Полевой госпиталь в Чите принял пациентов с COVID-19 из Якутии

Мобильный госпиталь Минобороны в Чите принял сотрудников золотодобывающего предприятия «Нерюнгри» из Республики Саха (Якутия), которые прибыли самолетом для обследования и определения степени тяжести коронавирусной инфекции и дальнейшего лечения.

После прохождения компьютерной томографии трое больных были направлены в мобильный многопрофильный военный госпиталь для лечения.

Всего с начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек, 60 человек получили медицинскую помощь, 54 из них полностью вылечились от COVID-19.

«С начала работы госпиталя прошло лечение 60 человек. Выписано 54 человека, за прошедшие сутки было выписано еще 12 пациентов. Все в удовлетворительном состоянии и с отрицательными результатами на COVID-19. Состоит на стационарном лечении шесть пациентов», - рассказала заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части Туяна Смагулова.

Профессиональная работа военных медиков позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа (ВВО) в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями главы Минобороны Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край.

Персонал госпиталя с седьмого июня 2020 года осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.