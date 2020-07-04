Новый медцентр: военные строители приступили к фундаментным работам в Великих Луках

Военные строители приступили к фундаментным работам на площадке строительства многофункционального медицинского центра (ММЦ) в городе Великие Луки Псковской области.

Военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО), переброшенные из Мурманской области для строительства многофункционального медицинского центра, опережая график, завершили подготовку котлованов для устройства фундамента здания.

Личный состав, задействованный в проведении работ, срезал и вывез грунт, развернул строительный городок для временного проживания рабочих и приступил к подготовке основания фундаментной плиты. Подготовительные работы проводятся круглосуточно и посменно.

Весь личный состав сводного подразделения железнодорожных войск ЗВО и представители строительной организации, задействованные в проведении работ, ежедневно проходят обязательное медицинское обследование, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

В ходе проведения работ подразделениями войск РХБЗ ежедневно проводится специальная обработка военной и строительной техники и материального имущества с использованием дезинфицирующих растворов и авторазливочных станций АРС-14У.

На строительном объекте задействовано около 150 военнослужащих и строителей, более 30 единиц военной и специальной техники.