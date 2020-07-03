Замминистра обороны РФ Фомин встретился с послом Финляндии
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии.
© Фото: Микко Хауталу, Минобороны РФ
Третьего июля в Москве заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял Посла Финляндской Республики в Российской Федерации Микко Хауталу. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии.
Ранее Фомин обсудил со своим вьетнамским коллегой Нгуен Ти Винем борьбу с коронавирусом и военное сотрудничество. В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия в рамках формата «СМОА плюс», а также сотрудничество стран по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.