Тушение нефтяного пожара под Иркутском с помощью пушки показали на видео

В Усть-Кутском районе Иркутской области пожар на нефтяной скважине потушили выстрелами из противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

Уникальную операцию провели артиллеристы Центрального округа. Их помощь запросили гражданские специалисты, которые не смогли справиться с огнем своими силами. Арматуру с нефтяным факелом они сбили ювелирным выстрелом из противотанкового орудия.

Операцию провели ночью, наводчики не подвели - пушка МТ-12 точно поразила цель. Уже к утру пламя удалось сбить. Нефтяники выразили благодарность бойцам и командованию округом.