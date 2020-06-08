Военные завершили работу по дезинфекции города Свободный в Приамурье

Войска химзащиты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции продезинфицировали общественные места города Свободный в Амурской области. Работы велись круглосуточно, несмотря на большой объем задач, они были завершены досрочно.

Военнослужащие продезинфицировали детсады, детские дома, дома престарелых, школы и другие здания. Дороги, площади и парки также обрабатывались, но в основном ночью.

Специалистам предстоит обработать объекты Амурского газоперерабатывающего завода, который сейчас строится недалеко от города. Дезинфекцию проводят более 60 военнослужащих, задействовано около 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что военнослужащие за пять дней продезинфицировали около 250 детских садов, школ и других общественных мест приамурского города Шимановск, где была зафиксирована вспышка COVID-19.