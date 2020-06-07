Чеканный шаг: как в военных округах России готовятся к Параду Победы

В России начались репетиции к параду Победы, который пройдет 24 июня. В Западном военном округе на аэродромы в Клину и Липецке перебазировались боевые самолеты и вертолеты, которые будут участвовать в воздушной части парада в Москве.

Авиацию Западного округа 24 июня представят новейшие истребители Су-35С, Су-30СМ, вертолеты Ми-8, Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». В ходе тренировок летчики отработают полеты с соблюдением заданных высоты и дистанций.

Проходят репетиции и в Самаре. С увеличенными дистанциями между расчетами прошли военнослужащие Центрального военного округа, а также представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии.

Идут репетиции и в Екатеринбурге. Военнослужащие ЦВО проводят ежедневные тренировки торжественного прохождения в параде Победы.

В Мурманск прибыли экипажи боевых машин подразделений сухопутных и береговых войск и частей ПВО Северного флота. Для прохождения подготовки в параду они совершили 150 километровый марш.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня в 10 утра на Красной площади в Москве и других городах. Этот день в стране объявлен нерабочим.