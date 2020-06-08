Молниеносный ответ на воздушный удар: кадры учений зенитчиков ЮВО на Кубани

Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» войск противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) отразили ракетно-авиационный удар условного противника на полигоне Ейский в Краснодарском крае.

По легенде перед военнослужащими стояла задача прикрыть важные наземные объекты войск от ударов авиации условного противника. В его роли выступили экипажи истребителей Су-30СМ, самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШ.

Самолеты заходили в район учений с разных направлений, совершали противоракетные маневры, полеты на максимальных и минимальных высотах, исполняя при этом фигуры сложного пилотажа, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены пусками ракет. При отражении условной атаки боевые расчеты произвели более 20 реальных пусков и около десяти имитационных.