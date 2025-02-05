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Экипаж Ми-28НМ ликвидировал украинских боевиков в Курской области

Летчики применили авиационные ракеты, чтобы сорвать ротацию противника в приграничном районе.
2025-02-05 10:58:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве ротации украинских подразделений в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-28НМ. 

Отмечено, что летчики действовали в составе смешанной тактической группы. Они применили авиационные ракеты. В результате нанесения удара удалось уничтожить бронетехнику и личный состав ВСУ. Уничтожение цели подтвердил передовой авиационный наводчик. Военнослужащие ВКС России действовали в рамках поддержки сухопутных войск. 

Нанеся удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование, двигаясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, которые нужны, чтобы предотвратить попадание ракет украинских ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сровнял с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Координаты, по которым пустили ракеты, предоставил передовой авиационный наводчик. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #вертолеты #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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