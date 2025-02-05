Ка-52 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М нанес удар авиаракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кадры боевой работы вертолетчиков предоставило российское оборонное ведомство. На нем экипаж машины вылетел в зону выполнения задачи и нанес удар ракетами, а затем вернулся на место базирования. Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ», - говорится в сообщении Минобороны.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей. Потери украинской стороны ведомство не уточнило.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.