МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в ПВД подразделения ВСУ.
2025-02-04 16:00:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ представило ролик, на котором запечатлено, как российский FPV-дрон уничтожает пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что цель выявила разведка группировки войск «Север» с помощью беспилотника. ПВД был замаскирован в лесополосе.

Показаны кадры, которые видит оператор БПЛА в режиме реального времени. Дрон движется очень низко и медленно мимо деревьев. В кадр попадает укрытие. Оно находится под землей, на поверхности виднеется только вход, в который и залетает дрон. БПЛА спускается вниз, скорость увеличивается, в момент удара запись прерывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #ВСУ #МО РФ #FPV-дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 