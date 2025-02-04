FPV-дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ представило ролик, на котором запечатлено, как российский FPV-дрон уничтожает пункт временной дислокации (ПВД) подразделения ВСУ в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что цель выявила разведка группировки войск «Север» с помощью беспилотника. ПВД был замаскирован в лесополосе.

Показаны кадры, которые видит оператор БПЛА в режиме реального времени. Дрон движется очень низко и медленно мимо деревьев. В кадр попадает укрытие. Оно находится под землей, на поверхности виднеется только вход, в который и залетает дрон. БПЛА спускается вниз, скорость увеличивается, в момент удара запись прерывается.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.