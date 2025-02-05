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ВСУ потеряли до 325 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также удалось уничтожить три вражеских танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и орудия.
2025-02-05 13:45:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что ВСУ потеряли до 325 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. 

Помимо этого, отмечено, что российским войскам удалось уничтожить три украинских танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин и 29 автомобилей. 

Российское оборонное ведомство добавило, что потери неприятеля в артиллерии составили три орудия полевой артиллерии и два миномета. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал украинских боевиков в Курской области. Летчики нанесли удар авиационными ракетами и сорвали ротацию противника. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #Потери врага #Курское направление
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