Минобороны России сообщает о том, что ВСУ потеряли до 325 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Помимо этого, отмечено, что российским войскам удалось уничтожить три украинских танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин и 29 автомобилей.

Российское оборонное ведомство добавило, что потери неприятеля в артиллерии составили три орудия полевой артиллерии и два миномета.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал украинских боевиков в Курской области. Летчики нанесли удар авиационными ракетами и сорвали ротацию противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.