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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и бронетехнику ВСУ в ДНР

Минобороны России показало боевую работу расчета самоходной гаубицы «Мста-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».
2025-02-04 18:27:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Запад» огнем из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожили пункт управления беспилотниками, бронетехнику и боевиков ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ДНР», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащие разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии с помощью разведдронов выявили точку запуска беспилотников, пункт управления БПЛА в разрушенном здании, бронетехнику и скопление живой силы ВСУ. Координаты целей передали на командный пункт артиллерии.

Получив данные, артиллеристы подготовили орудия и приступили к выполнению задачи. Расчеты самоходного артиллерийского полка уничтожили все выявленные цели первыми же попаданиями.

Ведомство показало на видео, как самоходка выезжает из укрытия, движется и ведет огонь. Орудие замаскировано, накрыто масксетями и ветвями. На установке имеется специальная решетчатая конструкция, защищающая от атаки БПЛА. Работу самоходки корректирует беспилотник. Данные, поступившие с БПЛА, подтвердили точность попаданий.

Ранее расчеты «Мста-С» ударили по сети окопов ВСУ в Серебрянском лесничестве. Артиллеристы группировки «Запад» отправляют снаряды на позиции противника днем и ночью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Запад #МО РФ #Мста-С
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