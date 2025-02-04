ВСУ потеряли до 345 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает о том, что неприятель потерял до 345 военнослужащих ВСУ за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

«За сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих», - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо потерь в живой силе, противник в течение суток лишился на данном направлении двух танков, БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, зенитного комплекса «Тунгуска», 24 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии и двух минометов.

В российском оборонном ведомстве назвали потери украинской стороны с начала боев в граничащем с Украиной регионе. За этот период времени противник на Курском направлении потерял до 57 330 военнослужащих.

Также ВС РФ уничтожили 331 танк, 244 БМП, 192 БТР, 1 708 боевых бронированных машин, 1 798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 17 ЗРК, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.