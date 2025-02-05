Севфлот уничтожил корабли «противника» комплексами «Бастион» и «Бал»

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» выполнили электронные ракетные пуски в рамках учений по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота. На мероприятиях побывала наш корреспондент Елена Сивонен.

По сигналу тревоги комплексы «Бал» и «Бастион» совершают марш в заданный район, чтобы отработать учебно-боевую задачу и уничтожить условного противника. Согласно легенде, тот сосредоточил силы в морской зоне для нанесения удара по базе Северного флота.

Личный состав за десять минут разворачивает комплексы и готовит вооружение к применению. Расчеты быстро находят цель, берут ее на сопровождение и, по команде, выполняют электронные ракетные пуски.

«У нас задача - выполнить свою работу в любых климатических условиях, слякоть, снег, жара... Выполняем в любое время, в любую погоду», - говорит начальник расчета транспортирования ракет Марат.

«Бастион» ракетчики также нацеливают на группировку неприятеля - отряд боевых кораблей. Комплекс защищает военно-морские базы, береговые объекты, инфраструктуру побережья. Может поражать как надводные цели, так и наземные.

Комплексы «Бал» и «Бастион» на Северном флоте обеспечивают безопасность побережья. Они круглосуточно контролируют море. Поэтому тренировки в рамках курса боевой подготовки проходят постоянно. Цель таких маневров - совершенствование навыков личного состава в нанесении ракетных ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.