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Севфлот уничтожил корабли «противника» комплексами «Бастион» и «Бал»

По легенде тренировки, условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота.
Елена Сивонен 2025-02-05 13:30:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» выполнили электронные ракетные пуски в рамках учений по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота. На мероприятиях побывала наш корреспондент Елена Сивонен.

По сигналу тревоги комплексы «Бал» и «Бастион» совершают марш в заданный район, чтобы отработать учебно-боевую задачу и уничтожить условного противника. Согласно легенде, тот сосредоточил силы в морской зоне для нанесения удара по базе Северного флота.

Личный состав за десять минут разворачивает комплексы и готовит вооружение к применению. Расчеты быстро находят цель, берут ее на сопровождение и, по команде, выполняют электронные ракетные пуски.

«У нас задача - выполнить свою работу в любых климатических условиях, слякоть, снег, жара... Выполняем в любое время, в любую погоду», - говорит начальник расчета транспортирования ракет Марат.

«Бастион» ракетчики также нацеливают на группировку неприятеля - отряд боевых кораблей. Комплекс защищает военно-морские базы, береговые объекты, инфраструктуру побережья. Может поражать как надводные цели, так и наземные.

Комплексы «Бал» и «Бастион» на Северном флоте обеспечивают безопасность побережья. Они круглосуточно контролируют море. Поэтому тренировки в рамках курса боевой подготовки проходят постоянно. Цель таких маневров - совершенствование навыков личного состава в нанесении ракетных ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #Бастион #брк #бал #МО РФ
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