МО РФ сообщило о возвращении 150 военнослужащих из украинского плена

Россия и Украина провели обмен пленными - из украинского плена возвращены 150 российских военнослужащих, Киеву переданы 150 солдат ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Бойцов ВС РФ вернули в результате переговоров. В качестве посредника для возвращения российских военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказали психологическую и медицинскую помощь, дав возможность связаться с родственниками. Освобожденных военнослужащих доставят в Россию, они пройдут лечение в военных медучреждениях.

В середине января оборонное ведомство также сообщило об обмене пленными по формуле 25 на 25. Также Минобороны предоставило видео, на котором запечатлен автобус с российскими военнослужащими.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.