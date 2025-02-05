МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило о возвращении 150 военнослужащих из украинского плена

Взамен украинской стороне переданы 150 военнопленных, уточнило Минобороны.
2025-02-05 16:46:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия и Украина провели обмен пленными - из украинского плена возвращены 150 российских военнослужащих, Киеву переданы 150 солдат ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Бойцов ВС РФ вернули в результате переговоров. В качестве посредника для возвращения российских военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Сейчас наши военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказали психологическую и медицинскую помощь, дав возможность связаться с родственниками. Освобожденных военнослужащих доставят в Россию, они пройдут лечение в военных медучреждениях.

В середине января оборонное ведомство также сообщило об обмене пленными по формуле 25 на 25. Также Минобороны предоставило видео, на котором запечатлен автобус с российскими военнослужащими.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #пленные #МО РФ #обмен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 