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«Искандер» уничтожил склад боеприпасов и технику ВСУ в Сумской области

В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости.
2025-02-05 14:39:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные нанесли удар по месту скопления живой силы, вооружения и техники бригады территориальной обороны ВСУ в селе Стецковка Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России, приложив кадры с видеоподтверждением.

Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Противник понес потери в технике.

«В результате удара уничтожены склад боеприпасов, а также свыше 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости», - говорится в описании к записи оборонного ведомства.

На снятых с помощью дрона кадрах видно, как после точного попадания по цели происходит детонация и пожар.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #отрк #Искандер #ВСУ #Стецковка
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