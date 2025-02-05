«Грады» сорвали ротацию боевиков у Антоновского моста под Херсоном

Под Херсоном российские расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию украинских боевиков, которые накапливались в районе разрушенного Антоновского моста. ВСУ планировали перебросить часть сил на левей берег Днепра. Однако передвижения националистов выследили наши разведчики. Мощный удар по врагу нанесли ночью в самый неожиданный момент.

«Стараемся бить без корректур. Первый пристрелочный. Когда понимаем, что мы попали, запускаем остатки», - рассказывает командир БМ «Град» с позывным Техник.

По словам военнослужащих, последнее время украинские боевики почти не используют ствольную артиллерию.

«Уже в 2024-м году стало заметно меньше. Оно и в 2023-м у них на спад пошло. Но при этом прибавлялось количество дронов. То есть дроны заменили у них ствольную артиллерию», - отмечает командир БМ «Град» с позывным Кот.

ВСУ постепенно отодвигают основные силы дальше от берега Днепра. В этом значительная заслуга слаженной работы российских разведчиков и артиллерии.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, как расчет беспилотных летательных аппаратов выявил опорный пункт националистов на правом берегу Днепра и ударил по нему.