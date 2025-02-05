Средства ПВО сбили пять беспилотников над Азовским морем

Сегодня вечером российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинские БПЛА над акваторией Азовского моря. Уничтожены пять беспилотников.

Отмечается, что вражеские дроны перехватили с 19:00 по 20:00 по московскому времени.

Для атаки боевики использовали летательные аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.