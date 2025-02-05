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Средства ПВО сбили пять беспилотников над Азовским морем

Для атаки боевики использовали летательные аппараты самолетного типа.
2025-02-05 20:29:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня вечером российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили украинские БПЛА над акваторией Азовского моря. Уничтожены пять беспилотников.

Отмечается, что вражеские дроны перехватили с 19:00 по 20:00 по московскому времени.

Для атаки боевики использовали летательные аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #пво #бпла #беспилотники #атака #Азовское море #Сбили
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