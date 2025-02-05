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Украинец рассказал о попытке ВСУ убить его дронами при сдаче в плен

Василия Павлюковича скрутили в Черновицкой области, а на следующий день отправили в учебку.
2025-02-05 18:29:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Плененный бойцами ВС РФ украинец Василий Павлюкович рассказал, что ВСУ с помощью дронов пытались ликвидировать его с сослуживцами, решивших сдаться в плен в приграничном районе Курской области.

«Когда мы несли "трехсотого", на нас пикировал беспилотник. Судя по всему, украинский. Нас пытались ликвидировать, потому что он пролетел один раз над нами. Второй раз он уже просто метрах в трех низко летел, именно пикировал на нас, заходил. Но его удалось сбить», - сказал пленный.

Павлюкович, как и многие соотечественники, не желал служить киевскому режиму. Украинца принудительно мобилизовали, а на следующий день отправили на подготовку. По словам пленного, в его взводе только один записался в добровольцы, но и он по окончании учебки собрал документы и демобилизовался.

Во время боевых действий поступила команда на эвакуацию, однако со стороны ВС РФ велся обстрел, и Павлюкович ушел в блиндаж. ВСУ уже покинули две соседние позиции, а Василий с сослуживцами не смогли этого сделать. Как утверждает пленный, рация не была прошита, из-за чего украинцы не могли связаться с другими группами и в итоге сдались в плен.

Ранее другой пленный из ВСУ назвал показухой обучение у американских инструкторов на базе НАТО в Германии. По словам украинца, программа обучения отрабатывалась формально.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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