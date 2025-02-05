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Опубликованы кадры пуска ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Ракета-носитель несет космические аппараты в интересах российского оборонного ведомства.
2025-02-05 10:38:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует видео с пуском ракеты «Союз-2.1в». Пуск осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области. 

МО РФ отметило, что пуск осуществили боевые расчеты космических войск ВКС России. Также сообщается, что ракета-носитель легкого класса несет космические аппараты в интересах оборонного ведомства нашей страны. 

В сообщении от Минобороны России говорится, что пуск был осуществлен сегодня, 5 февраля 2025 года. 

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры пусков ракет на тренировке ядерных сил. В ней участвовал и космодром Плесецк - с его территории пустили ракету при помощи комплекса «Ярс». В тот раз отрабатывалось нанесение массированного ядерного удара

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Плесецк #пуск #ракета #«Союз-2.1В»
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