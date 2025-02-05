Опубликованы кадры пуска ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

Минобороны России публикует видео с пуском ракеты «Союз-2.1в». Пуск осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области.

МО РФ отметило, что пуск осуществили боевые расчеты космических войск ВКС России. Также сообщается, что ракета-носитель легкого класса несет космические аппараты в интересах оборонного ведомства нашей страны.

В сообщении от Минобороны России говорится, что пуск был осуществлен сегодня, 5 февраля 2025 года.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры пусков ракет на тренировке ядерных сил. В ней участвовал и космодром Плесецк - с его территории пустили ракету при помощи комплекса «Ярс». В тот раз отрабатывалось нанесение массированного ядерного удара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.