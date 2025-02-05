Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из плена

Опубликованы кадры обмена пленными между Россией и Украиной. Видео предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

На записи можно увидеть самих военнослужащих, которые пошли на обмен, а также автобусы. Ранее ведомство сообщило об обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле 150 на 150.

Бойцов ВС РФ вернули в результате переговоров. В качестве посредника для возвращения российских военных из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными состоялся 15 января. Тогда России вернули 25 военнослужащих, столько же передали Украине. Посредником в процедуре также выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.