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Два Ту-95МС выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей

Продолжительность полета превысила четыре часа. Самолеты дальней авиации сопровождали экипажи МиГ-31 и Су-33.
2025-02-04 17:06:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Минобороны России и показало видео полета.

На кадрах с разных ракурсов демонстрируется взлет Ту-95, полет, вид из окна, действия летчиков и посадка. В воздухе самолеты находились более четырех часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи МиГ-31 Воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота. На отдельных этапах маршрута сопровождали иностранные истребители.

В описании к видеозаписи сказано, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце прошлого месяца Минобороны также сообщило о плановом полете пары Ту-95МС. Летчики действовали над нейтральными водами Охотского и Японского морей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Ту-95 #МО РФ #ракетоносцы
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