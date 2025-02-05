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Российские войска освободили Новомлынск и Барановку

Населенный пункт Новомлынск находится в Харьковской области, а Барановка - на территории ДНР.
2025-02-05 12:47:03
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов за сутки - это Новомлынск и Барановка. 

Населенный пункт Новомлынск, который находится в Харьковской области, взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий. 

Всего же в зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли более 220 боевиков, три боевые бронированные машины, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и пять складов с боеприпасами. 

Барановкой овладели подразделения группировки войск «Центр». Отмечено, что они продвинулись в глубину вражеской обороны. В российском оборонном ведомстве уточнили, что Барановка находится на территории Донецкой Народной Республики. 

За сутки в зоне ответственности группировки враг потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что сахалинские бойцы вытащили с поля боя бронетранспортер Mastiff, поставленный Киеву из Британии. Отмечено, что подбитая машина частично выгорела - ее поразили кумулятивными снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #осовбождение #группировка запад #группировка «Центр» #Новомлынск #Барановка
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