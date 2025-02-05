Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов за сутки - это Новомлынск и Барановка.

Населенный пункт Новомлынск, который находится в Харьковской области, взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий.

Всего же в зоне ответственности группировки за сутки ВСУ потеряли более 220 боевиков, три боевые бронированные машины, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Барановкой овладели подразделения группировки войск «Центр». Отмечено, что они продвинулись в глубину вражеской обороны. В российском оборонном ведомстве уточнили, что Барановка находится на территории Донецкой Народной Республики.

За сутки в зоне ответственности группировки враг потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что сахалинские бойцы вытащили с поля боя бронетранспортер Mastiff, поставленный Киеву из Британии. Отмечено, что подбитая машина частично выгорела - ее поразили кумулятивными снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.