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Боевики бросили раненых и бежали после потери Bradley в Курской области

В ходе штурмовых действий российские военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину пехоты Bradley.
2025-02-04 16:22:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские боевики бежали, оставив раненых и уничтоженных сослуживцев после того, как лишились боевой машины пехоты Bradley в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России и продемонстрировало кадры боевой работы военнослужащих штурмовых подразделений отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Север».

В описании к видео сказано, что российские военнослужащие нанесли точный удар по БМП Bradley ВСУ и уничтожили машину.

«Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП Bradley отступить. Далее, без поддержки военной техники, бойцы ВСУ бежали, бросив раненых и убитых», - говорится в сообщении.

На кадрах от российского оборонного ведомства, снятых с помощью беспилотника, показано, как наши бойцы закидывают гранаты в укрепление противника, а затем ведут огонь. Также на записи операторы БПЛА сбрасывают взрывчатку на технику и объекты ВСУ.

Наши штурмовики регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь практически незаметными для противника. Операторы БПЛА наносят удары по боевикам ВСУ даже в наиболее укрепленных позициях.

Ранее Минобороны России показало, как дрон на оптоволокне уничтожил БМП Bradley в Курской области. Объективный контроль прямого попадания осуществлялся в режиме реального времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ #БМП Bradley
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