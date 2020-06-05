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Замминистра обороны РФ прилетел в Дагестан, чтобы ознакомиться со строительством медцентров

Андрей Аркадьев
12:20 05.06.2020
Инфекционные центры строятся в регионе по поручению президента России Владимира Путина.
Замминистра обороны РФ прилетел в Дагестан, чтобы ознакомиться со строительством медцентров
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава Дагестана Владимир Васильев прибыли в Республику, чтобы ознакомиться с ходом строительства трех многофункциональных медицинских центров, возводимых на юге, севере и в центральной части региона.

Строительство позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению. 

Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих.

Медицинские центры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Ранее рассматривалась возможность строительства на территории Дагестана госпиталя на 200 коек, однако, учитывая территориальные особенности региона и сложившуюся санитарно-эпидемическую обстановку в республике было принято решение о возведении на базе существующих медицинских учреждений сразу трех новых госпиталей общей емкостью в 200 койко-мест.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

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