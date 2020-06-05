Россия наращивает силы для обеспечения обороны на западном стратегическом направлении

Гвардейскую танковую армию Западного военного округа усилили дополнительной бригадой для защиты России на западном стратегическом направлении, сообщает пресс-служба ЗВО.

Бригада дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы. На ее вооружении стоят танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска».

В мае глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что западное направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности страны.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

БМП-3 - боевая бронированная гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.