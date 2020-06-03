Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии
Глава Северной Осетии назвал Шойгу одним из наиболее уважаемых военных и государственных деятелей не только в Республике, но и по всей России.
© Фото: bitarov_vz, instagram
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии. Указ о присвоении ему соответствующего звания подписал глава Республики Вячеслав Битаров.
«Подписал указ о присвоении министру обороны России Сергею Шойгу звания почетного гражданина нашей республики», - написал он в своем Instagram-аккаунте.
Глава Северной Осетии отметил вклад Шойгу в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания молодого поколения. Битаров также напомнил, что министр поручил возвести во Владикавказе военный госпиталь и новый комплекс Суворовского училища.