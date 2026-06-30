Группировка войск «Восток» сформировала плацдарм для дальнейшего наступления в Днепропетровской области. Под контролем ВС РФ теперь находится важнейшая трасса Донецк - Запорожье. За трое суток освобождены три населенных пункта - Новоскелеватое, Богодаровка и Писанцы. О деталях штурма последнего села и в целом о мощном натиске гвардейцев 36-ой бригады из зоны спецоперации рассказала военный корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Короткими перебежками, буквально сливаясь с местностью, чтобы спрятаться от дронов противника, штурмовики группировки «Восток» мощным натиском продвигаются в Днепропетровской области. Сразу после взятия Новоскелеватого гвардейцы 36-й бригады выбили боевиков ВСУ из Писанцев. Наступательный темп мотострелков впечатляет: три населенных пункта на этом направлении освобождены всего за трое суток.

Глубокие противотанковые рвы - лишь часть эшелонированной системы заграждений, которую противник возводил здесь годами. И хотя тактика применения бронетехники изменилась - сегодня она всё чаще работает с закрытых огневых позиций - подобные линии обороны по-прежнему остаются серьезным препятствием. Но наши штурмовые подразделения успешно вскрывают эти инженерные узлы и идут дальше.

Освобождение Писанцев ставит точку в формировании плацдарма на западном фланге в районе Покровского. Для противника потеря этого участка критична: именно здесь проходит важнейшая автомобильная дорога, связывающая Донецк и Запорожье. Теперь эта транспортная развязка находится под контролем наших войск.

Писанцы - это важнейший узел на стыке Днепропетровской области и прежних оборонительных рубежей Запорожья, фактически - ключ к тактическому «карману» в междуречье Волчьей и Гайчура. Теперь перед группировкой «Восток» открыты сразу два направления удара: прямой путь на запад по трассе и рывок на север, к Александровке. ВСУ еще пытаются огрызаться, бросают в бой резервы, но эти судорожные попытки удержать фронт тщетны.

Расчеты ствольных орудий уничтожают пункты управления дронами ВСУ. Наша воздушная разведка вскрывает стартовые точки пуска беспилотников, после чего по координатам наносится точный удар. Если же вражеский дрон всё-таки долетает до наших позиций, в дело вступают «охотники за БПЛА» - бойцы с гладкоствольными карабинами, которые прицельным огнем пресекают любые попытки атаковать наши подразделения.

Высокий темп наступления, который называют «Дальневосточным экспрессом», позволяет группировке «Восток» развивать успех сразу на нескольких участках. Освобождение Новоскелеватого, Писанцев и Богодаровки открывает нашим подразделениям путь на север - к населенному пункту Левадное. Занятие этого рубежа будет означать полное блокирование логистических артерий, по которым снабжается гарнизон ВСУ в Покровском.

Одновременно с этим на Запорожском направлении, после взятия Новоселовки, наши силы продвигаются на запад - к Егоровке и Омельнику. Последний является стратегически важным плацдармом для выхода к Орехову - главному укрепрайону противника на данном направлении.

Ранее ВС РФ выбили боевиков с укрепленных позиций на Запорожском направлении. После успешного взятия Новоскелеватого бойцы не сбавляют темп. Оборона противника прорвана, наши части заходят вглубь Днепропетровской области.