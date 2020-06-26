Сделали выбор: сибирские военнослужащие приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Солдаты и офицеры придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдается масочный режим, на них имеются все необходимые антисептические средства. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование проводится с 25 июня по 1 июля.

«Конституция - это главный закон РФ. Внесение изменений позволит мне в дальнейшем изменить качественно свою жизнь», - сказал военнослужащий 41 общевойсковой армии ЦВО Марк Антонов.

В первый день открытия избирательных участков в голосовании приняли участие более 3,5 тысячи военнослужащих.