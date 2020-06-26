Сделали выбор: сибирские военнослужащие приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
В голосовании в первый день открытия избирательных участков приняли участие более 3,5 тысячи военнослужащих, голосование проходило на 23 участках.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Солдаты и офицеры придерживались социальной дистанции, на территории избирательных участков строго соблюдается масочный режим, на них имеются все необходимые антисептические средства. Для того чтобы избежать скопления людей в один день, голосование проводится с 25 июня по 1 июля.
«Конституция - это главный закон РФ. Внесение изменений позволит мне в дальнейшем изменить качественно свою жизнь», - сказал военнослужащий 41 общевойсковой армии ЦВО Марк Антонов.
В первый день открытия избирательных участков в голосовании приняли участие более 3,5 тысячи военнослужащих.