Представители коллегии Минобороны возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Члены коллегии Министерства обороны РФ почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Руководящий состав Вооруженных сил и ветераны возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Присутствующие почтили минутой молчания память советских солдат, павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Ровно 79 лет назад войска гитлеровской Германии без предупреждения напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. В этот день, 22 июня, по всей стране традиционно проходят траурные мероприятия.