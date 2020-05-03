К службе готовы: врачебно-сестринский состав прибыл в шесть медцентров Минобороны РФ

Тридцатого апреля было полностью завершено строительство многофункциональных медицинских центров Министерства обороны в шести городах – Подольске, Смоленске, Волгограде, Уссурийске, Новосибирске и Оренбурге. На сегодняшний день в эти медцентры уже прибыл весь врачебно-сестринский состав.

Работать в центрах будут высококвалифицированные специалисты. В их числе пульмонологи, анестезиологи, инфекционисты и рентгенологи. Специалисты уже прошли специальное обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

В 16 медцентрах будут работать 400 военных врачей, 950 человек среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 сотрудников как военного, так и гражданского персонала.

Центры полностью укомплектованы техникой. Это оборудование для рентгена, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, техника для эндоскопии и анестезиологии, а также аппараты ИВЛ. Общее количество техники в 16 центра составит около 500 тысяч единиц.

Всего Минобороны России с общим опережением графика возводит 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны, 8 из которых уже сданы в эксплуатацию.

Организованная Минобороны России логистическая схема позволяет обеспечивать бесперебойную поставку материалов, в том числе с использованием самолетов ВКС РФ и морского сообщения.