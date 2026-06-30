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Беспилотные войска РФ сожгли объекты топливной инфраструктуры Украины

Удары по АЗС подрывают логистику ВСУ в зоне спецоперации.
30-06-2026 09:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские автозаправочные станции и топливные хранилища на Украине методично уничтожаются беспилотными подразделениями ВС РФ - сожжено около 25 АЗС и несколько резервуаров с нефтепродуктами, сообщили в Минобороны. 

Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили все намеченные цели. Регулярные высокоточные удары по АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры существенно нарушают транспортную логистику ВСУ.

Удары наносились в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных дронов «Герань-2 Сикер» уничтожили логистический центр «Новой почты», который использовали украинские боевики.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #ВСУ #АЗС
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