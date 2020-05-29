Четыре многоквартирных дома для военнослужащих сданы в Хакасии

Строительство завершено и четыре многоквартирных дома для военнослужащих ЦВО сданы в эксплуатацию в городе Абакан Республики Хакасия. Подготовлены в общей сложности 186 квартир, в которых от одной до пяти комнат, и их счастливые обладатели уже получили ключи от нового жилья.

«Я рад, что более 180 семей военнослужащих сегодня исполнят свою давнюю мечту - получат комфортные и уютные квартиры. Для нас очень важно, чтобы у офицеров был устроенный быт, это залог высокого морально-психологического состояния личного состава, что является одним из главных показателей успешного выполнения любых поставленных задач», - сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Дома расположены в городской черте с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности есть детские сады, медицинские и социально-бытовые учреждения города, площадки, автомобильные парковки.

Так как температура зимой на улице опускается ниже 40 градусов, то при планировке и строительстве домой использовались качественные современные теплоизоляционные материалы - установлены двухкамерные стеклопакеты, смонтирована «умная» система отопления.