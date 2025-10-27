В Минобороны сообщили об уничтожении 193 БПЛА за ночь над Россией

В Минобороны России сообщили об уничтожении 193 украинских беспилотников в течение прошедшей ночи. Киевский режим атаковал российские регионы ударными дронами самолетного типа, уточнили в ведомстве.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

В небе над Брянской областью были уничтожены 47 дронов, 42 - над Калужской областью, 40 - над Московским регионом, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву. Еще 32 беспилотника сбили над Тульской областью, 10 - над Курской и семь - над Орловской.

По четыре вражеских дрона силы ПВО уничтожили на территории Ростовской и Воронежской областей, еще по два - над Оренбургской и Тамбовской областями. По одному беспилотнику сбито в Липецкой, Белгородской и Самарской областях, отметили в Минобороны России.

Об атаке вражеских беспилотников на Москву мэр столицы Сергей Собянин всю ночь сообщал на своей странице в Telegram. С его слов, в местах падения обломков БПЛА работают представители всех оперативных служб и ведомств.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.