FPV-дроны разнесли пункты управления беспилотниками ВСУ

Боевики понесли большие потери в технике и живой силе.
2025-10-26 05:39:14
© Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пунктов управления БПЛА формирований ВСУ. Видео работы российских FPV-дронов по целям противника представила пресс-служба ведомства.

Операторы разведывательных беспилотников 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» обнаружили районы скопления живой силы ВСУ, а также пункты управления БПЛА на Красноармейском направлении специальной военной операции.

Оперативно передав разведданные расчетам ударных FPV-дронов батальона, операторы продолжили наблюдение за целями, фиксируя перемещения украинских боевиков между пунктами управления и координируя огневое поражение в режиме реального времени.

В результате точечной боевой работы расчеты батальона уничтожили живую ВСУ, боекомплекты для ударных дронов и средства связи и управления к ним.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #дроны #FPV-дроны #красноармейское направление
