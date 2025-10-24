Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

В воздухе самолеты находились более 11 часов, уточнили в оборонном ведомстве. Во время выполнения полетного задания истребительное прикрытие обеспечивали экипажи Су-35С и Су-30СМ. На отдельных участках российские стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями других стран.

В Минобороны подчеркнули, что подобные вылеты выполняются на регулярной основе. Экипажи дальней авиации летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

Ранее ведомство сообщило о полете Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря. Самолеты находились в воздухе более пяти часов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.