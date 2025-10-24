На учениях ОДКБ в Таджикистане отработали освобождение заложников

В Таджикистане прошли совместные учения Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которых военнослужащие отработали действия по проведению контртеррористической операции. Одной из задач стало освобождение заложников и нейтрализация условных террористов на борту самолета Як-40 в аэропорту и в административном здании.

Кроме того, участники учений выполнили эпизоды по обеспечению режима прекращения огня между условными сторонами конфликта и ликвидации радиационных, химических и биологических угроз.

На церемонии закрытия вручил награды российским военнослужащим заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Он вместе с представителями иностранных делегаций осмотрел выставку оружия и военной техники, представленной в рамках мероприятий.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков высоко оценил результаты совместных действий.

«Участники учений показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач. Это свидетельствует о тесной координации и объединении усилий наших организаций в практической сфере, о нашей готовности вместе выступить против актуальных вызовов и угроз», - подчеркнул Сердюков.

В основе российского контингента были подразделения 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

Всего в учениях приняли участие более полутора тысяч военнослужащих и около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов и свыше 20 БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.