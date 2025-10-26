МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над регионами России за четыре часа уничтожено 22 беспилотника ВСУ

Больше всего БПЛА было замечено в небе над Белгородской областью.
Тимур Юсупов 2025-10-26 21:41:31
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО сбили над территорией страны 22 украинских беспилотника. Как сообщили в Министерстве обороны, ВСУ атаковали различные регионы РФ на протяжении четырех часов.

По имеющимся данным, больше всего БПЛА было замечено над Белгородской областью - там ВС РФ перехватили сразу 19 дронов противника. Еще 2 беспилотника было сбито над территорией Калужской области, а последний был уничтожен на подлете к российской столице.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, в ночь с 25 на 26 октября над Россией было сбито 82 украинских дрона.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
