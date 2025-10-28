МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ПВО за ночь сбила 17 БПЛА над российскими регионами

Основной удар пришелся на Калужскую область, в небе над которой средства ПВО уничтожили 13 беспилотников.
2025-10-28 07:38:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Над российскими регионами в течение прошедшей ночи были уничтожены 17 украинских беспилотников самолетного типа. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«В период с 23.00 мск 27 октября т. г. до 07.00 мск 28 октября т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА», - говорится в сообщении.

Основной удар пришелся на Калужскую область, в небе над которой средства ПВО уничтожили 13 беспилотников. Еще три БПЛА сбиты над Брянской областью и один - над Московским регионом. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотники были сбиты над территориями Жуковского, Барятинского, Перемышльского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на окраине Калуги. На местах падения обломков работают представители оперативных служб и ведомств, пострадавших и повреждений нет.

Накануне ночью киевский режим предпринял одну из самых массовых атак беспилотниками за последнее время. В небе над целым рядом российских регионов были перехвачены и уничтожены 193 украинских дрона. Большая часть БПЛА пришлась на Брянскую, Калужскую области и столичный регион.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #Киевский режим
