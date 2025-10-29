МО РФ: группа боевиков под Купянском сообщила о готовности сдаться в плен

Группа украинских военнослужащих, окруженных в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, заявила о готовности сложить оружие. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что сейчас прорабатываются варианты безопасного вывода 12 украинских боевиков, выразивших готовность сдаться при условии гарантии жизни. Российская сторона продолжает работу по убеждению остальных окруженных военнослужащих отказаться от сопротивления.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки пресечены две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ прорваться со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка. Попытки деблокирования окруженной группировки оказались безуспешными.

В районе Купянска российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, противник лишился шести единиц военной техники, включая бронеавтомобиль HMMWV американского производства.

Кроме того, Минобороны сообщило о расширении зоны контроля в восточной части города Димитров.

На днях начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину, что на направлении действий группировки войск «Запад» полностью окружен Купянск. По его словам, штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии заняли переправы через реку Оскол южнее города и при поддержке 47-й мотострелковой дивизии и 27-й мотострелковой бригады 1-й танковой армии заблокировали группировку ВСУ на левом берегу восточнее Купянска.

В окружение попали подразделения 14-й, 43-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии — всего 18 боевых батальонов. Герасимов также сообщил, что соединения группировки войск «Запад» продолжают продвижение на Краснолиманском направлении, завершается освобождение населенного пункта Ямполь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.