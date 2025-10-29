Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вишневое на территории Днепропетровской области. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Восток».

Отмечено, что за сутки ведения боевых действий подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям четырех украинских бригад и четырех штурмовых полков. Это произошло в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка (Днепропетровская область), а также Яблоково, Успеновка и Новое (Запорожская область).

Противник в зоне ответственности группировки потерял за сутки до 220 боевиков. Также неприятель лишился боевой бронированной машины, шести автомобилей, одной гаубицы М777 и станции радиоэлектронной борьбы.

Также сообщается, что российские войска расширили зону контроля в восточной части Димитрова в ДНР. Российское оборонное ведомство добавило, что в данный момент наши шурмовые отряды проводят зачистку территории шахты 5/6 от разрозненных групп противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.