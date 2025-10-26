Собянин: на подлете к Москве сбиты 6 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии над Московской областью четырех вражеских беспилотников, летевших в столицу. Учитывая более ранние атаки, за сегодняшний день Москву попытались атаковать сразу шесть БПЛА противника.

Как сообщил мэр в своем официальном Telegram-канале, на месте падения обломков дронов уже работают специалисты из московских экстренных служб, которые ликвидируют последствия вражеских атак.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 26 октября всего за четыре часа в небе над регионами России было уничтожено 22 беспилотника ВСУ.