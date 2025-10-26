МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Собянин: на подлете к Москве сбиты 6 беспилотников

Дежурные средства ПВО сбили все дроны противника.
Тимур Юсупов 2025-10-26 22:47:21
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии над Московской областью четырех вражеских беспилотников, летевших в столицу. Учитывая более ранние атаки, за сегодняшний день Москву попытались атаковать сразу шесть БПЛА противника.

Как сообщил мэр в своем официальном Telegram-канале, на месте падения обломков дронов уже работают специалисты из московских экстренных служб, которые ликвидируют последствия вражеских атак.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 26 октября всего за четыре часа в небе над регионами России было уничтожено 22 беспилотника ВСУ.

#Москва #армия #ВС РФ #пво #Сергей Собянин #дроны всу #атака дронов всу
