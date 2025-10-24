МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Командующий группировкой «Юг» доложил Белоусову об освобождении Дроновки

Министр обороны проверил передовой пункт управления и поблагодарил военнослужащих за мужество.
2025-10-24 11:01:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Александр Санчик доложил министру обороны России Андрею Белоусову об освобождении населенного пункта Дроновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе рабочей поездки Белоусов проверил работу передового пункта управления одного из соединений и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке и действиях противника на данном направлении. Министр поздравил и поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество и решительность при освобождении Дроновки.

Командующий сообщил, что в подразделения группировки на постоянной основе поступают мотоциклы, квадроциклы и багги для повышения мобильности тактических групп. Специалисты ремонтных подразделений также изготавливают самоходные транспортеры переднего края, оборудованные различными модулями под конкретные задачи.

Кроме того, Белоусову доложили о развитии робототехнических комплексов в составе группировки «Юг». Универсальные наземные платформы за октябрь доставили на боевые позиции более полутора тонн грузов.

Министру обороны представили новую робототехническую платформу для доставки дронов, способную перевозить несколько ударных FPV-дронов и разведывательный беспилотник. Она оснащена стационарными зарядными устройствами, что обеспечивает повышенную автономность комплекса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #Андрей Белоусов #группировка юг #дроновка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 