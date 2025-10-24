Командующий группировкой «Юг» доложил Белоусову об освобождении Дроновки

Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Александр Санчик доложил министру обороны России Андрею Белоусову об освобождении населенного пункта Дроновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе рабочей поездки Белоусов проверил работу передового пункта управления одного из соединений и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке и действиях противника на данном направлении. Министр поздравил и поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество и решительность при освобождении Дроновки.

Командующий сообщил, что в подразделения группировки на постоянной основе поступают мотоциклы, квадроциклы и багги для повышения мобильности тактических групп. Специалисты ремонтных подразделений также изготавливают самоходные транспортеры переднего края, оборудованные различными модулями под конкретные задачи.

Кроме того, Белоусову доложили о развитии робототехнических комплексов в составе группировки «Юг». Универсальные наземные платформы за октябрь доставили на боевые позиции более полутора тонн грузов.

Министру обороны представили новую робототехническую платформу для доставки дронов, способную перевозить несколько ударных FPV-дронов и разведывательный беспилотник. Она оснащена стационарными зарядными устройствами, что обеспечивает повышенную автономность комплекса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.