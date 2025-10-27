МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ на Константиновском направлении

Координаты вражеских позиций артиллеристам передали операторы разведывательных дронов.
2025-10-27 06:25:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожили минометную позицию и пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении специальной военной операции. Артиллеристы ежедневно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе националистов киевского режима. Нанося огневое поражение противнику, расчеты орудий поддерживают наступающие штурмовые подразделения.

Пункт управления беспилотниками и огнеметную позицию ВСУ обнаружили с воздуха операторы дронов-разведчиков. Они же передали координаты вражеских позиций на пункт управления. При помощи корректировщиков, расчет «Мста-Б» поразил выявленные цели. В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение подразделениям ВСУ.

На минувшей неделе в Минобороны России также сообщили о попытке боевиков ВСУ совершить прорыв в Днепропетровской области. Расчеты гаубиц «Мста-Б» сорвали попытку неприятеля, уничтожив его блиндажи и огневые точки. В ходе артиллерийских ударов удалось полностью «разобрать» инженерные сооружения врага и ликвидировать выполнявший работы личный состав.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Мста-Б #бпла #ВСУ #константиновское направление
