ПВО за ночь уничтожила 100 БПЛА над российскими регионами

Над регионами России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили сотню БПЛА киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что беспилотники были самолетного типа.

Основной удар пришелся на Брянскую область, над территорией которой были сбиты 46 дронов противника. В Калужской области были поражены 12 украинских БПЛА, восемь - в небе над Белгородской областью, семь - над Краснодарским краем. Шесть беспилотников уничтожили в Московской области, при этом подчеркивается, что четыре из них летели непосредственно на столицу.

«Шесть - над территорией Орловской области, четыре - над территорией Ульяновской области», - говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что еще по три БПЛА было сбито над Республикой Крым и Марий Эл, по два - над территорией Ставропольского края. По одному дрону поразили средства ПВО над Тульской, Курской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось, что силами ПВО сбиты три беспилотника, летевшие на Москву. По информации мэрии, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия вражеских атак. Вечером 28 октября сообщалось, что силы ПВО Минобороны России сбили три украинских беспилотника, направлявшихся на столицу.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.